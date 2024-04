Pourquoi parle-t-on de "ménage de printemps" ?

Lorsque le printemps s'installe, on ressent un regain d'énergie et l'envie de nettoyer sa maison de fond en comble. Le "nettoyage de printemps" est synonyme de renouveau, de renouvellement et annonce le début d'un nouveau cycle. La nature revit après les longs mois d'hiver et l'Homme, lui, veut repartir sur de bonnes bases !

Le printemps est synonyme de réveil de la nature. Le soleil est de retour pour réchauffer la terre, la sève monte dans les arbres, les arbustes bourgeonnent. Bref, la vie reprend, un nouveau cycle démarre. C’est aussi le moment où l’on a envie de faire le ménage dans la maison : épousseter les meubles, faire le tri dans les placards et nettoyer son intérieur du sol au plafond, on parle d'ailleurs de "grand ménage de printemps". Mais d’où vient cette tradition ?

Une tradition ancestrale

Dans l’Antiquité, le printemps a une forte symbolique : c’est la période du renouvellement, du réveil de la nature après la saison morte. Pour accueillir la belle saison et faire table rase du passé, il était commun de faire un grand nettoyage dans le foyer. Dans la Rome Antique, cette tradition était liée à la fête des Matronalia célébrée le 1er mars. Durant cette fête des "femmes mariées", les femmes (mères ou non) recevaient des présents de la part de leurs époux et elles étaient aussi chargées de procéder à un grand nettoyage du foyer pour le purifier. En Perse, le Norouz – le Nouvel An persan – annonce le printemps et ce jour-là, les citoyens nettoyaient leurs habitations afin d’accueillir la nouvelle année dans un habitat sain et propre. Dans la tradition catholique, les célébrations de Pâques sont aussi associées à un grand ménage. Les autels des églises sont nettoyés lors du jeudi saint.

Enfin, dans le monde agricole, après les longs mois d’hiver, les paysans avaient l’habitude de vider caves et greniers afin de faire de la place pour les nouvelles récoltes. C’était l’occasion de passer en revue les réserves de nourriture, jeter les produits abîmés, d’où l’expression "grand ménage de printemps" ou "nettoyage de printemps".

Les vertus du ménage de printemps

Interrogée par le National Geographic, Eloise Skinner, psychothérapeute, explique que "lorsque nous donnons un coup de frais à notre environnement, nous pouvons avoir l’impression d’entamer un nouveau départ, ou de ressentir un regain d’énergie et d’ambition". Le ménage de printemps est bénéfique pour notre bien-être général, mais aussi pour notre santé. Non seulement, on retrouve un élan de renouveau, avec le retour des beaux jours, mais c’est aussi l’occasion d’augmenter le niveau d’activité physique. Et bouger, c’est bon pour la santé !

Faire le ménage a aussi des effets sur la santé mentale puisqu’un espace ordonné et rangé procure un effet positif sur l’humeur. Par ailleurs, la concentration et la motivation sont boostées lorsqu’on travaille dans un lieu rangé : moins de distractions, moins de tâches inachevées, plus d’espace mental ! Enfin, le ménage de printemps, c’est l’occasion d’assainir en profondeur sa maison et donc de prendre soin de sa santé : on passe l’aspirateur, on dépoussière les meubles, cadres, tableaux, miroirs (surtout les endroits difficiles à atteindre), on change les draps, les rideaux et tout le linge de maison. Moins de poussières, moins de risque d’allergie et un air plus sain et un risque de problème respiratoire réduit !