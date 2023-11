Pourquoi proposer un régime alimentaire équilibré à votre chien ?

Pour les repas de votre chien, il y a trois possibilités, avec chacune des avantages et des inconvénients. Sous forme de croquettes et/ou de pâtée, la nourriture industrielle est la plus pratique au quotidien. Elle est de plus ou moins bonne qualité selon les produits et peut donc peser lourd dans le budget mensuel dédié à l'animal, surtout s'il s'agit d'un chien de grande taille. Cela dit, elle est préparée pour contenir tous les éléments nutritionnels essentiels et s'adapter aux besoins particuliers du chien (chiot, stérilisé, âgé…).

De l'autre côté, les plats faits maison évitent les conservateurs et autres additifs potentiellement nocifs, en connaissant exactement le contenu de la gamelle. De plus, cela permet de varier les saveurs et de faire plaisir à votre chien sans avoir recours aux friandises caloriques. Il faut toutefois déterminer précisément ses besoins nutritionnels selon sa race, sa corpulence, son mode de vie et son âge avant de se lancer dans la préparation. De plus, la confection de repas maison prend nettement plus de temps que le service d'une simple ration de croquettes.

Enfin, on peut mixer les deux pratiques en complétant la nourriture industrielle par une portion préparée à la main. Ici encore, il faut savoir ce qu'on mélange pour éviter les risques d'excès nutritionnel.

Attention néanmoins à mener une transition alimentaire progressive ! En effet, un changement brutal de l'alimentation peut déclencher des troubles digestifs occasionnant diarrhées ou constipation. Si cela se produit, il ne faut pas hésiter à revenir au régime alimentaire précédent et, éventuellement, à recommencer le changement ultérieurement.

Dans tous les cas, pensez à demander conseil à votre vétérinaire ! Il pourra vous proposer des solutions et des idées de repas pour chaque cas, en tenant compte des besoins particuliers de votre compagnon à quatre pattes.