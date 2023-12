Pourquoi protéger mon chien du sel de déneigement ?

Le sel est couramment employé pour déneiger les routes en hiver. Très efficace, il est bien différent de notre sel de table. Il est toxique pour les chiens en cas d'ingestion et dangereux pour leurs pattes.

Toujours heureux de sortir malgré les températures glaciales, le chien ne se méfie pas du sel de déneigement. Pourtant, ce produit est redoutable pour sa santé à différents niveaux. On fait le point sur les dangers encourus et sur les solutions de protection à adopter.

Le sel de déneigement : une composition méconnue du grand public

En dehors des zones habituées aux chutes de neige chaque année, quelques centimètres de manteau blanc suffisent à mettre une agglomération à l'arrêt en attendant le déneigement des voies publiques. Avec une tendance verglaçante lorsqu'elle fond et regèle, la neige qui fait le bonheur des enfants est redoutée des automobilistes peu accoutumés aux surfaces glissantes. Depuis les années 1940, le sel de déneigement a largement prouvé son efficacité pour débarrasser les trottoirs et les routes. Il s'est donc imposé, d'abord aux États-Unis et au Canada, puis en Europe, pour faire fondre la neige et garantir l'adhérence des véhicules sur la chaussée.

Mais si vous pensez qu'il s'agit toujours d'un banal chlorure de sodium comme le sel de table, vous vous trompez. En effet, ce dernier n'est employé que si la température est supérieure à -6°C car, en dessous, il n'est plus efficace. Pour les températures inférieures, il a fallu trouver d'autres compositions plus performantes. Jusqu'à -20°C, on utilise donc du chlorure de magnésium et du chlorure de calcium si le mercure descend jusqu'à -30°C. Bien qu'efficaces, ces produits sont toxiques et les chiens en promenade y sont fortement exposés !

Pourquoi l'ingestion du sel de déneigement est dangereuse pour les chiens ?

Il n'est pas rare de voir un chien gourmand lécher le sol parce qu'il a repéré un reste d'aliment. Bien que peu hygiénique, le geste est banal toute l'année, sauf si le sol a été recouvert de sel de déneigement. Même le chlorure de sodium est toxique en cas d'ingestion importante ! Dans tous les cas, ingérer le sel provoque des problèmes digestifs : vomissements, diarrhées, brûlures d'estomac, ballonnements… Le sel capte l'eau de l'organisme et entraîne une déshydratation, voire une insuffisance rénale. Tant que les symptômes restent légers, gardez votre chien sous surveillance et veillez à l'hydrater en attendant que son état s'améliore. S'ils s'aggravent ou persistent plus de 24 heures, consultez un vétérinaire d'urgence !

Les blessures causées par le sel de déneigement chez le chien

Protégés par nos chaussures, nous pouvons marcher sans crainte sur la voirie salée, mais nos compagnons à quatre pattes n'en portent généralement pas. Leurs coussinets sont directement exposés au sel répandu ainsi qu'à la morsure du froid. Le sel de déneigement est très irritant pour cette zone sensible de leur corps. Des cristaux peuvent même se coincer autour des griffes et des coussinets en provoquant des blessures et des brûlures. Si le chien souffre d'une plaie à cet endroit, le sel pique et risque de s'infiltrer dans son organisme, de se propager dans le sang et donc dans les organes. S'il s'assied, ses parties génitales et anales sont exposées aux mêmes dangers.

Que faire si mon chien a été exposé au sel de déneigement ?

Le mieux est d'éviter de promener votre chien dans une zone d'épandage de sel de déneigement. Si vous ne pouvez faire autrement, réduisez la durée de la promenade en veillant à ce que votre compagnon à quatre pattes ne lèche jamais le sol.

Dès votre retour à la maison, rincez abondamment ses pattes à l'eau tiède afin d'éliminer les résidus de sel puis séchez-les. Ensuite, inspectez minutieusement ses coussinets. En cas de blessure, désinfectez avec un produit adapté aux animaux et surveillez votre chien. Si son état s'aggrave, n'hésitez pas à consulter un vétérinaire dans les meilleurs délais !