Pourquoi surveiller attentivement mon chien pendant ses promenades ?

Au quotidien ou en sortie le weekend, les chiens adorent les promenades. Elles sont l'occasion de faire de l'exercice, de profiter du grand air et de s'aventurer hors des lieux connus. Attiré par toutes les odeurs, le chien ne manque pas de goûter à tout, même au plus incongru et dangereux.

Si, sous vos yeux ou dès que vous avez le dos tourné, votre chien renifle et tente de manger tout ce qui lui passe sous la truffe pendant la balade, il vaut mieux rester vigilant. En effet, bouts de bois, végétaux, fruits, champignons, restes alimentaires, charognes ou même déjections d'autres animaux font partie du menu, avec tous les risques que cela implique pour votre toutou et pour vous.

Pourquoi empêcher mon chien de manger trop d'herbe ?

Lorsque les animaux souffrent de carences alimentaires, ils tentent naturellement de compenser. Ainsi, si votre chien manque de fibres, il ira volontiers mâchouiller quelques brins d'herbe, notamment du chiendent. Ce comportement ne présente aucun danger. Il est même bénéfique tant qu'il reste raisonnable en quantité et en fréquence. Manger trop d'herbe peut entraîner des troubles digestifs (vomissements, diarrhées, douleurs) et cacher un problème de santé. N'hésitez pas à le restreindre et à en discuter avec votre vétérinaire. Par ailleurs, l'herbe en bordure de champs cultivés ou en ville est bien souvent couverte de pesticides et autres intrants phytosanitaires dangereux pour sa santé. Mieux vaut donc l'empêcher d'y toucher et l'emmener promener sur des zones naturelles non traitées.

Les dangers de la promenade automnale pour le chien

En balade en pleine nature, l'herbe n'est pas le seul risque végétal, surtout en automne. Peu méfiant et toujours gourmand, votre chien peut croquer toutes sortes de produits toxiques pour lui. Certaines essences d'arbres sont dangereuses, comme le chêne et l'if, et il vaut mieux vérifier d'où provient le bout de bois que votre chien mâchouille. Plus encore, les glands et nombre de fruits de l'automne présentent une toxicité élevée, avec d'importants troubles digestifs à la clé : châtaignes et marrons, noix, baies du gui et du houx… Enfin, le champignon est également dangereux, d'autant plus que votre chien ne fera pas la différence entre une girolle et une amanite tue-mouche !

Excréments d'animaux, restes alimentaires et carcasses : pourquoi s'en méfier ?

Le chien n'est pas réputé pour être un bec fin. Au contraire, plus la chose paraît putride à nos yeux, plus elle l'attire, comme un vrai festin imprévu. Ainsi, votre toutou ne manquera pas de s'attaquer avec appétit à un reste de sandwich moisi, une charogne couverte de mouches vrombissantes ou pire, les excréments d'un autre animal. Outre l'aspect dégoûtant de son butin, ce dernier est déjà envahi par les micro-organismes, œufs et larves d'insectes : vers, bactéries, levures et champignons… En les ingérant, votre chien peut être contaminé et souffrir d'une grave intoxication. De plus, certains parasites sont transmissibles à l'homme, notamment la salmonelle, le virus de la parvovirose, le toxoplasme… Déjà dangereuse pour tous, la zoonose peut être grave chez une personne à risque (personne immunodéprimée, femme enceinte…).

Empêcher le chien de grignoter n'importe quoi en balade comme à la maison passe par l'apprentissage et l'obéissance aux ordres ("stop", "laisse ça"...). En attendant, n'hésitez pas à le promener uniquement en laisse et gardez un œil vigilant sur lui, particulièrement lorsqu'il renifle une piste.