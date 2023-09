Pourquoi vacciner mon chat est important ?

En France, il n'y a aucune obligation légale de faire vacciner son chat, mais c'est très fortement recommandé pour le protéger correctement. Néanmoins, certains sont moins importants que d'autres et dépendent des risques d'exposition du félin. Comme les nôtres, ces vaccins sont combinés afin de ne réaliser qu'une voire deux injections à la fois.

A minima, on effectue le vaccin contre le typhus (panleucopénie) et le coryza (calicivirose). Dû au parvovirus félin, le premier peut provoquer une grave gastro-entérite hémorragique potentiellement fatale et s'avère très contagieux. Le second est causé par le calicivirus félin, entraînant des rhinites et atteintes buccales qui peuvent devenir chroniques. Si le vaccin n'empêche pas d'attraper la maladie, il atténue fortement ses effets et sa létalité.

On vaccine le chat contre le typhus en trois primo-vaccinations à huit, douze et seize semaines. Ensuite, un rappel à un an puis tous les trois ans assure une protection optimale. Pour le coryza, les primo-vaccinations sont identiques, mais le rappel est annuel.