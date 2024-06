Les abeilles sont des maillons essentiels de la biodiversité et elles sont nécessaires à notre planète. Pour lutter contre le déclin et protéger la planète, il est possible de construire des ruches dans son jardin. C'est un moyen de favoriser la pollinisation, mais aussi d'avoir un miel 100 % naturel.

Indispensables à la biodiversité, à tout l'écosystème et à la survie de notre planète, les abeilles sont pourtant en danger. En effet, leur population est en chute libre à cause de notre mode de vie, de la destruction de leur environnement, du réchauffement climatique et de l'utilisation massive des pesticides. D’après Greenpeace, leur mortalité a atteint 20 % en moyenne en Europe et jusqu’à 53 % dans certains pays.

Ces petits insectes sont des pollinisateurs et leur activité permettrait d'assurer, à l'échelle mondiale, un tiers de notre production de nourriture. En disparaissant, ce sont de nombreuses plantes, mais aussi de nombreux animaux qui disparaîtront par effet de dominos. Chacun, à son niveau, peut aider à ralentir leur déclin, en installant, par exemple, des ruches dans son jardin.

Une ruche dans son jardin pour aider la planète

Élever des abeilles domestiques est un moyen de contribuer à la reproduction des plantes et des fruits en favorisant la pollinisation. Une flore riche attire la faune, c'est-à-dire les insectes, les oiseaux et d'autres espèces animales. En contribuant à préserver la population des abeilles, vous permettez de développer la biodiversité. En installant une ruche, vous pourrez mieux observer l'activité des abeilles et ainsi mieux comprendre leur rôle essentiel dans votre jardin. Petit à petit, vous découvrirez l'apparition de fleurs sauvages, le retour d'autres insectes butineurs. Et tout ce petit monde merveilleux vous garantit un jardin plus sain et plus productif.

Une ruche dans son jardin pour fabriquer son propre miel

À moins d'acheter du miel directement chez les producteurs et les apiculteurs, les produits achetés dans les grandes surfaces ne sont malheureusement pas toujours composés que… de miel. En effet, on retrouve beaucoup de sucre dans les produits, notamment sur les miels les moins chers. Avec sa propre ruche, vous aurez votre propre production, 100 % naturelle. Il faut savoir qu'une seule ruche suffit pour produire, en moyenne, entre 15 à 20 kg par an. Il aura également un goût unique, car il sera le produit des fleurs et des plantes de votre région.

Installer une ruche dans les règles de l'art

Il est possible d'installer une ruche dans un petit jardin, et même dans un jardin en ville. Toutefois, il est important de se renseigner sur la réglementation de votre commune avant de vous lancer. Certaines villes imposent des règles, surtout en matière de distance. Il existe différentes variétés d'abeilles. Pensez à choisir des abeilles locales, adaptées à votre région et au climat. Il faut choisir le bon emplacement de la ruche. Celle-ci doit être placée dans un endroit tranquille, sec, ensoleillé, à l'abri du vent et entouré de végétaux. Les abeilles ont aussi besoin d'un accès à l'eau pour s'abreuver. N'oubliez pas de l'entretenir régulièrement en inspectant la présence de la reine et en surveillant le niveau de réserves de miel. Il faudra aussi vous équiper d'une tenue d'apiculteur et d'un enfumoir pour vous protéger et vous permettra de prendre soin de vos abeilles ! Si ce ne sont pas des insectes agressifs, elles peuvent tout de même piquer lorsqu'elles se sentent en danger.