Pourquoi vous ne devez jamais utiliser le vinaigre blanc dans ces situations

Couteau suisse du ménage, le vinaigre blanc nous aide dans de très nombreuses situations. Il détartre, détache, désodorise, dégraisse, désinfecte, bref, c'est un véritable allié écologique. Mais dans certaines situations, il peut mener à la catastrophe.

Tout comme le bicarbonate, le vinaigre blanc est un super-allié pour un ménage écologique, économique et efficace. On aurait envie de l'utiliser pour tout nettoyer dans sa maison. En réalité, il y a quelques exceptions dans lesquelles il est préférable de ne pas y recourir. On vous explique quelques surfaces et objets qui ne se prêtent pas à l'utilisation du vinaigre blanc.

Les écrans des appareils électroniques

On aurait très envie de nettoyer nos écrans d'ordinateur, de télévision, de smartphone ou encore de tablette avec un chiffon imbibé de vinaigre blanc pour effacer les traces de doigts. C'est une très mauvaise idée ! Ces écrans tactiles sont très sensibles et l'acidité du produit liquide peut endommager les composants électroniques et donc son fonctionnement. Pour les nettoyer, il est préférable de passer un chiffon microfibre sec puis de l'humidifier (très légèrement) pour effacer les saletés.

L'urine de nos animaux de compagnie

On sait que le vinaigre blanc est un puissant désodorisant. Mais il est complétement inefficace pour se débarrasser de l'odeur d'urine d'un chat. Au mieux, il fera disparaître la tâche et masquer la mauvaise odeur, mais elle persistera. En revanche, il peut être utilisé comme un répulsif naturel et empêcher les chiens d'assouvir leur besoin sur la moquette.

Le parquet en bois

Le vinaigre blanc peut avoir un effet dévastateur sur votre parquet. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, ce n'est pas le bois qu’il nettoie, mais les finitions qui protègent le matériau. Comme il est acide, il va détériorer la cire et donc la couche de protection et rendre le bois plus fragile. Le vinaigre blanc risque aussi de décolorer votre parquet. Mélangé à de l'eau, il va même provoquer le gonflement du bois. On préfère utiliser un nettoyant au pH neutre pour nettoyer son parquet.

Les taches d'œufs

Pour désinfecter et désincruster naturellement les taches dans la cuisine, on recourt très souvent au vinaigre blanc. Cependant, si vous vous retrouvez avec une tache d'œuf, on l'évite absolument. Quand il rentre en contact de l'œuf, les protéines se mettent à coaguler. On se retrouve alors avec une substance très collante qui va être extrêmement difficile, voire impossible à faire disparaître. Pour nettoyer la tache, on va donc plutôt utiliser du savon de Marseille mélangé avec de l'eau chaude.