Pourquoi vous ne devez surtout pas faire tourner vos robots tondeuses la nuit !

Les robots tondeuses permettent de maintenir une pelouse digne d'un terrain de golf. Ces appareils sont très dangereux pour les petits animaux qui se réfugient dans nos jardins. Lorsqu'on les laisse tourner la nuit, ils peuvent être à l'origine d'accidents tragiques pour la faune.

Le jardin est considéré comme une pièce à vivre extérieure. À l’arrivée des beaux jours, on a envie d'en profiter le plus possible. Et, comme pour un salon ou une chambre, on préfère son espace ordonné et nettoyé, c'est la raison pour laquelle on en prend soin. Dans cette optique, certains jardiniers ont recours au robot tondeuse, dès le printemps, pour égaliser sa pelouse. Mais il arrive de laisser cet appareil fonctionner la nuit. Un geste qui peut être terrible pour la biodiversité.

Les robots tondeuses, un désastre pour les hérissons

Après l'hiver, ces adorables mammifères ont pour habitude de sortir pour chercher de la nourriture quand le soleil est couché. Or, les robots tondeuses branchés la nuit peuvent blesser les hérissons, voire les tuer. Interrogée par France 3 Nouvelle-Aquitaine, Lydia Bourdeau, responsable du Centre de soins de la faune sauvage poitevine à Châtellerault, alerte : "la nuit, c'est le moment où les hérissons partent en chasse, donc si on pouvait mettre les robots tondeuses de jour, ce serait bien pour éviter de broyer les mamans hérissons".

Indispensables à l'écosystème, les hérissons sont victimes de nos modes de vie. L'agriculture intensive, la circulation routière et les pesticides ont déjà fait chuter leur population. À l'heure actuelle, seulement 30 % des hérissons parviennent à atteindre l’âge d’un an. Selon les experts, la totalité de ces mammifères pourrait disparaître d'ici à 2050 si aucune mesure n'est prise.

Pour protéger les petites bêtes de leur extinction, il est préconisé de tondre sa pelouse après 10 heures du matin et jusqu'à 17 heures au plus tard. Bien sûr, pour éviter les accidents, on inspecte de manière précautionneuse l'herbe et on débranche la tondeuse dès que le soleil se couche.

Ne pas tondre sa pelouse, une bonne manière de préserver la biodiversité

Les experts du jardinage déconseillent de tondre sa pelouse à ras. En effet, une herbe haute permet d'offrir un refuge aux insectes et autres animaux sauvages. Dès lors, on voit des abeilles, des papillons et autres pollinisateurs s'inviter dans le jardin. On offre aussi le gîte et le couvert aux oiseaux, hérissons et autres petits rongeurs à la recherche d'un environnement paisible, naturel et sain pour se nourrir. Mais aussi pour se reproduire. "Garder les herbes hautes, c'est laisser la biodiversité revenir, se réinstaller", explique Pierre-Adrien Lagneau, chef jardinier pour Truffaut, cité dans Côté Maison.

Par ailleurs, une herbe dense et une végétation luxuriante permettent à la nature de vous faire de beaux cadeaux, comme donner naissance à de nouvelles fleurs, plus sauvages. Si vous pensiez que le chardon était une mauvaise herbe, oubliez. Mère Nature lui a donné un rôle : c'est une fleur mellifère qui offre un délicieux nectar à nos amies les abeilles. On laisse donc la tondeuse, la débroussailleuse et on accueille la nature !