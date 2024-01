Pourquoi vous ne devez surtout pas laisser le chargeur de téléphone branché à vide ?

On a tous tendance à laisser nos chargeurs branchés même quand ils ne sont pas utilisés. On le fait par fainéantise ou par simple oubli. Pourtant, cette erreur peut représenter des risques très évitables

Nous sommes nombreux à laisser brancher à vide les chargeurs de téléphone sur les prises électriques sans pour autant les utiliser. C'est une erreur commune très dangereuse. Non seulement, il consomme inutilement de l'électricité, mais cette action peut provoquer des incendies. On vous explique en détail pourquoi vous ne devez jamais laisser un chargeur branché.

Un chargeur branché à vide augmente la facture d'électricité

Lorsque le chargeur de votre téléphone est branché à vide, il continue de consommer de l'électricité même s'il n'est connecté à aucun appareil. Certes, la consommation d'un chargeur est relativement faible, mais si l'on considère qu'il y a plus d'un chargeur branché dans un foyer, la facture peut augmenter. On estime ainsi que six chargeurs branchés 24 heures sur 24 ajoutent 0,39 centime par an sur votre facture. C'est aussi une consommation qui fait mal à notre chère planète puisque c'est de l'énergie gaspillée inutilement. On pense donc à son porte-monnaie et à la Terre en débranchant les chargeurs de téléphone et d'ordinateur quand ils ne sont pas utilisés.

Un chargeur branché à vide peut provoquer des incendies

C'est un risque qui ne faut pas oublier. Un chargeur branché peut surchauffer et provoquer un incendie, surtout si celui-ci est en mauvais état ou de mauvaise qualité. Les chargeurs accumulent de la chaleur en étant constamment branchés à une source d'alimentation et cette énergie non utilisée crée la surchauffe et le risque d'accident. Certes, le risque n'est pas très élevé, mais il vaut mieux ne pas tenter le diable et débrancher le chargeur pour éviter de se retrouver en danger.

Un chargeur branché à vide s'use plus rapidement

Quand le chargeur est constamment branché à une prise, il s'use de manière prématurée et devient moins performant. Pour éviter de devoir acheter trop souvent des chargeurs de téléphone ou d'ordinateur, on pense donc à tout débrancher. Si vous avez tendance à avoir la tête en l'air, n'hésitez pas à vous procurer une multiprise avec bouton d’arrêt. Il suffira de l'éteindre sans pour autant débrancher le chargeur.

Les bonnes pratiques quand on charge son téléphone

On ne laisse jamais le téléphone charger toute la nuit, car c'est le meilleur moyen d'abîmer la batterie. On pense à charger son appareil dans un lieu qui n'est pas trop chaud. Enfin, si le chargeur est en mauvais état, on le change et on opte pour un adaptateur et un câble de bonne qualité, là aussi pour ne pas endommager la batterie et pour éviter le risque de surchauffe.