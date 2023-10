Pourquoi vous ne pouvez utiliser le vinaigre blanc dans ces situations ?

Séparément, ces deux produits sont particulièrement efficaces pour désinfecter et nettoyer sa maison. On serait alors tentés de les mélanger pour se retrouver avec un superproduit. C'est faux. C'est très dangereux, voire mortel. D'un côté, on a du chlore, de l'autre, on a de l'acide. Or, ce composant va provoquer l'émanation d'un gaz toxique et corrosif, le dichlore. Il cause des irritations et des brûlures au niveau des yeux, de la peau et des voies respiratoires.