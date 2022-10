Redoutée par les gourmands, une hausse des prix du chocolat est-elle possible ?

Alors que se multiplient les labels et que le respect de l'environnement via des méthodes de cultures plus responsables est désormais mis en avant, le message des producteurs est clair. Pour continuer à manger du chocolat, expliquent-ils, il sera nécessaire de rémunérer davantage les paysans qui font pousser et récoltent le précieux cacao.

Il y a quelques semaines, d'autres signaux laissaient présager une hausse probable des prix du chocolat. Le prix d'achat du cacao aux planteurs de Côte d'Ivoire, premier producteur mondial, avait en effet été fixé à 900 francs CFA (1,3 euro) le kilo, à l'ouverture de la campagne cacaoyère 2022-2023. Il s'agit d'une hausse d'environ 10%, s'expliquant par plusieurs facteurs. Le contexte se trouve "marqué par la montée de l'inflation découlant des chocs extérieurs", a mis en avant un responsable ivoirien, laissant ainsi entendre que l'inflation aurait peu de chance d'épargner le chocolat.