Pouvoir d'achat : 170 rassemblements ce jeudi dans toute la France

Ils sont dans la rue pour exiger "une augmentation immédiate et générale des salaires". A l'heure où la flambée des prix de l'énergie menace le pouvoir d'achat des Français, plusieurs syndicats ont appelé ce jeudi à manifester dans toute la France.

Quelque 170 rassemblements et défilés sont prévus à l'appel de la CGT, FO, FSU et Solidaires, a indiqué le numéro 1 de la CGT Philippe Martinez. Son syndicat pense "vraiment faire beaucoup plus que le 5 octobre", a dit à l'AFP Céline Verzeletti, dirigeante confédérale. Cette journée de mobilisation interprofessionnelle avait alors réuni 85.400 personnes selon le ministère de l'Intérieur, plus de 160.000 selon la CGT.