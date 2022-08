Pourquoi l’allocation de rentrée scolaire sera versée en deux temps cette année ?

Cette année encore, la rentrée scolaire s'annonce plus chère. Heureusement, comme tous les ans, les familles les plus modestes pourront bénéficier de l’allocation de rentrée scolaire (ARS). Cette aide de l’État, versée par les Caisses d’allocations familiales (Caf) ou la Mutualité sociale agricole (MSA), est destinée à aider les moins fortunés à supporter ces dépenses qui peuvent atteindre jusqu’à 20% du budget mensuel d’une famille. Le versement a débuté le 2 août pour les Français éligibles résidant à Mayotte et à La Réunion, où la rentrée des classes intervient plus tôt. Pour la métropole, il faudra patienter jusqu'au 16 août, soit un peu plus de deux semaines avant la rentrée scolaire.