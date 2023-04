Pouvoir d'achat, climat... Les sujets du quotidien augmentent l'inattention des automobilistes

Est-on moins en sécurité sur la route à cause... de la crise du pouvoir d'achat ou du changement climatique ? Si le lien ne saute pas aux yeux, l'assureur Axa a réalisé en janvier dernier son 19e baromètre sur le comportement des automobilistes au volant. Et le constat est sans appel : "les Français sont anxieux, et se disent moins concentrés sur la route".

Pour parvenir à cette conclusion, les auteurs ont interrogé plus de 2200 personnes, âgées de 18 à 75 ans. 67% des sondés assurent que "le contexte de crise actuel" (pouvoir d'achat, changement climatique, contexte géopolitique, crise sanitaire...) "a un impact sur leur santé mentale au quotidien en générant plus de stress, de fatigue, de nervosité, et de facto sur leur comportement sur la route". "Pour 51% d'entre eux, cela augmente leur niveau d'inattention au volant", indiquent-ils.