Pouvoir d'achat : le budget alimentaire des Français pourrait bondir de 224 euros en 2022

Pour autant, la France n'a pas été épargnée par les répercussions économiques très concrètes de la guerre en Ukraine, qui oppose deux grandes puissances agricoles. Les industriels facturent ainsi les huiles et graisses 53% plus cher qu'en 2021. Le coût des farines pour les distributeurs a quant à lui bondi de 28%, et celui des pâtes de 19%. Selon les dernières données de l'Insee, l'inflation a progressé de 4,8% sur un an en avril et les prix alimentaires de 3,8%.

Et la hausse n'est pas près de s'arrêter selon Allianz Trade, puisque les distributeurs, sortis de deux années de pandémie "très profitables à leur chiffre d'affaires comme à leur bénéfice", n'ont pas besoin de maintenir coûte que coûte leurs volumes de vente en abaissant les prix.

"Pour certains, la hausse des prix de l'alimentation ne pèsera que sur leur capacité à épargner ; pour d'autres, elle pourrait menacer encore davantage leur capacité à assouvir leurs besoins vitaux", conclut Allianz Trade. Un avertissement lancé alors que le gouvernement prépare pour la fin juin un budget rectificatif qui devrait notamment aboutir à la distribution d'un chèque alimentaire.