"Les conditions de vie se sont détériorées" : 24% des Français disent être dans une situation précaire

Le constat est effrayant : selon un baromètre du Secours populaire publié ce vendredi, un Européen sur quatre déclare se trouver dans une situation précaire, ce qui l'amène à renoncer à certains besoins. Ainsi, en raison d'une "situation financière difficile", 62% des Européens ont déjà restreint leurs déplacements et 47% ont déjà renoncé à chauffer leur logement malgré le froid, selon cette étude* réalisée par l'institut Ipsos auprès de 6000 individus, originaires de six pays (Allemagne, France, Grèce, Italie, Pologne et Royaume-Uni). Il est également arrivé à 29% de ces personnes de sauter un repas alors qu'elles avaient faim.