Précarité alimentaire : 16% des Français ne mangent pas à leur faim

De plus en plus de Français ne mangent plus à leur faim. C'est le verdict alarmant du Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie (Credoc) qui a publié un rapport mercredi. Fin 2022, 16% des Français déclaraient ainsi ne pas pouvoir se nourrir assez, soit une augmentation de quatre points en cinq mois seulement.

Entre juillet 2022 et novembre 2022, le taux de Français disant pouvoir "manger tous les aliments que vous voulez" est de son côté passé de 44% à 39%. À titre de repère, en avril 2016, cette part atteignait 50%.