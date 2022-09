Précarité énergétique : 12 millions de Français "vivent déjà dans une sobriété de fait, pas choisie, mais subie"

"Il y a un décalage entre la réalité de terrain et ces discours autour de la sobriété. La plupart des ménages en précarité énergétique sont déjà dans la privation depuis des décennies et vivent dans une sobriété de fait, pas choisie, mais subie", abonde Claire Bailly, responsable de projets Précarité énergétique pour l'association CLER-Réseau pour la transition énergétique. "Et leur nombre augmente : à cause de l'augmentation des prix, les classes moyennes basculent aussi dans cette précarité", alerte-t-elle.

Faute de moyens, ces foyers sont souvent captifs d'un logement mal isolé, avec des conséquences délétères sur la santé. Vulnérables face à la croissance du prix de l'énergie, ils voient leurs factures grimper jusqu'à 2000 euros par an, sans réussir à se chauffer correctement en hiver ni se rafraîchir en été, note la spécialiste. Sur son site, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) précise ainsi que dans le cas d'un mur non isolé, avec une température extérieure à zéro degré et un thermomètre à 20 degrés à l'intérieur, la température ressentie dans le logement avoisine les 16 degrés seulement.

Face à l'urgence d'un hiver qui pourrait se faire très rigoureux, les responsables associatifs plaident pour une augmentation des aides du gouvernement pour les plus modestes, à l'instar du chèque énergie. Ils reconnaissent toutefois une "massification" des aides à la rénovation énergétique ces dernières années, notamment depuis la mise en place en 2020 de la subvention MaPrimeRénov', renforcée après le déclenchement de la guerre en Ukraine.