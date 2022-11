Précarité : une étudiante crie son désespoir sur TikTok et déclenche un élan de solidarité

"Ils ont encore baissé ma bourse, parce que, je cite, 'mes parents habitent à Mayotte' donc ils ont un salaire plus élevé", raconte la jeune femme. Elle explique pourtant que ses parents n'ont que le "strict minimum", que son père est au chômage et que sa mère, si elle a bien été augmentée, a reçu ce coup de pouce salarial pour compenser l'explosion des prix due à l'inflation pour les denrées alimentaires, encore plus forte en outre-mer.

"Mes études en prennent un coup, mais je bosse et je ne dis rien", indique-t-elle. Son job étudiant, en effet, ne suffit plus aujourd'hui à couvrir ses dépenses. "Combien d'heures je vais devoir travailler pour payer ma vie ?", demande-t-elle, en sanglots. Le Crous, contacté à plusieurs reprises au cours des derniers mois, n'aurait selon elle pas pu lui fournir de solution, les méthodes de calcul des bourses étant fixes et uniformisées.