Précarité menstruelle : remboursement des culottes et coupes menstruelles dès 2024 pour les moins de 25 ans

Combien coûtent les règles ? Il n’existe pas de chiffre officiel ou indiscutable en France, et des estimations très diverses circulent. D'après une étude du journal Le Monde, réalisée en juillet 2019, le montant des protections périodiques et antidouleurs s’élève à 7,50 euros par cycle pour une personne ayant des règles d’une durée et d’un flux "moyens", soit près de 3800 euros pour une vie. Cet effort gouvernemental, bien qu'il ne prenne en compte que les culottes et coupes menstruelles, devrait donc soulager un tant soit peu le portefeuille.