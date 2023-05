Précarité menstruelle : plus de 500 millions de filles et femmes n'ont pas accès à des protections hygiéniques

Comme l'indique le Fonds des Nations unies pour la Population, la précarité menstruelle désigne "les difficultés de nombreuses femmes et filles à se payer des protections hygiéniques à cause de leurs faibles revenus". Une personne menstruée sur quatre dans le monde n’a pas accès aux produits et équipements nécessaires.

Or, une mauvaise santé et hygiène menstruelle entrave les droits fondamentaux de toutes les personnes menstruées, notamment leur droit au travail et à la scolarité. Cela aggrave aussi les inégalités sociales et économiques. Par ailleurs, selon le rapport de Plan International, les difficultés économiques pour accéder à des produits de santé menstruelle sont accrues par les crises. Faute de produits hygiéniques, certaines femmes se reportent par conséquent vers des matériaux de fortune tels que des tissus usagés, ce qui favorise les risques sanitaires.

Cette situation peut également amener les personnes concernées à se livrer à des "activités sexuelles de survie" pour pouvoir se procurer des produits de santé menstruelle. Une majorité des experts interrogés dans le rapport de Plan International estiment aussi que la précarité menstruelle contribue à l’augmentation des mariages forcés et précoces. "Conjuguée aux tabous qui peuvent exister autour des règles et exacerbée en période de crise, la précarité menstruelle peut favoriser la déscolarisation, l’isolement et les violences à l’égard des filles et les femmes", alerte l'ONG.