Près de 20% des étudiants ne mangent pas à leur faim, selon une étude de la Fage

Selon une étude menée par la Fédération des associations générales étudiantes (Fage) parue mercredi 10 janvier, 19% des étudiants ne mangent pas à leur faim. Un phénomène "inquiétant", et trop souvent "banalisé", selon le premier syndicat étudiant.

19% : il s'agit du nombre d'étudiants qui ne mangent pas à leur faim, selon une étude menée pour la première fois par la Fédération des associations générales étudiantes (Fage), principal syndicat étudiant. "Ces jeunes ont subi l'inflation comme le reste de la population. À cela vient s'ajouter l'augmentation des loyers : la majorité du budget des étudiants passe dans leurs frais de logement, ils ont donc tendance à faire des concessions sur l'alimentation parce qu'ils ne peuvent le faire, ni sur le logement, ni sur l'énergie", analyse Sarah Biche, vice-présidente chargée des affaires sociales de la Fage, contactée par TF1info.

Pour cette enquête intitulée "Bouge ton Crous", 7531 étudiants ont été interrogés du 23 septembre au 10 décembre 2023 par le biais d'un questionnaire en ligne. Et si l'on pouvait imaginer que cette précarité vise uniquement les étudiants boursiers (28% ne mangent pas à leur faim), le premier syndicat étudiant de France constate que 16 % des non-boursiers subissent, eux aussi, le coût de la vie.

Cette précarité a un impact sur la réussite académique Sarah Biche, vice-présidente chargée des affaires sociales de la Fage

Malgré un repas à 3,30 euros dans les restaurants universitaires, les étudiants non-boursiers jugent les tarifs bien trop onéreux. Résultat : un de ces étudiants sur cinq ne peut pas manger au Crous, sautant plus de trois repas par semaine. "C'est très inquiétant, on banalise la précarité étudiante. Pour beaucoup, c'est normal de manger seulement des pâtes quand on est étudiant, et d'avoir un logement indécent, ça n'a rien de normal", insiste Sarah Biche.

49% des étudiants interrogés déclarent aussi ne pas avoir les moyens d'acheter des fruits et légumes frais chaque semaine. "Ça a aussi un impact sur la réussite académique, certains n'arrivent pas à finir leurs études. Cela pousse au salariat à côté des études, pas du tout pour développer des compétences, à des taux horaires qui ne permettent pas de réussir avec les mêmes chances que tout le monde", déplore-t-elle.

La Fage réclame des repas à un euro pour tous

Dans un communiqué que TF1info a pu consulter, la Fage demande le repas à un euro pour toutes et tous dans les restaurants universitaires, ainsi que les moyens financiers, humains et logistiques nécessaires au déploiement de cette mesure. "Les étudiants boursiers sont automatiquement bénéficiaires, et d'autres peuvent en faire la demande s'ils remplissent certains critères. On voit que les boursiers qui bénéficient de cette tarification à un euro sont sept fois moins freinés par le prix du repas", précise Sarah Biche.

Autre réclamation de la Fage : "l'ouverture des RU le soir et le week-end, notamment le samedi", peut-on lire dans le communiqué. À noter qu'en France, 72,7% des restaurants universitaires n'ouvrent pas le soir, quand 85% d'entre eux n'ouvrent pas le week-end.