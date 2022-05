La Guyane placée en vigilance orange crues

Le niveau des rivières avait déjà battu des records en février et mars, inondant plusieurs communes et forçant les habitants à quitter leurs maisons pour s'installer plus en hauteur. Un arrêté interministériel avait reconnu début avril l’état de catastrophe naturelle dans 14 communes, qui enregistraient de graves dommages, rapporte La1ère.

Des pluies d'une intensité rare avaient fait déborder les rivières, noyé les champs et coupé les rares routes de l'ouest de la Guyane, y piégeant des dizaines de milliers d'habitants. De nombreuses personnes vivant en bordure de fleuve avaient dû être secourues en urgence.