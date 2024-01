Préférez-vous vos amis à quatre pattes ou les humains comme remède à la solitude ?

Près d’un Français sur deux se sent souvent seul. Pour y remédier, préférez-vous prendre un repas entre amis ou vous promener avec votre chien ? D’après une récente étude publiée par l’IFOP, Les Français n’hésitent plus.

44 % des Français se sentent régulièrement seuls. L’institut de sondage IFOP détaille, à l'occasion de la Journée mondiale des solitudes ce mardi 23 janvier 2024, une enquête commandée par l'assureur animalier Goodflair.

L’étude montre qu’une femme sur deux éprouve de la solitude, à l’instar de près des deux tiers des jeunes de 18 à 24 ans et de 59 % des personnes les plus précaires. Plus grave, 82 % des personnes vivant régulièrement des moments d'isolement ont déjà ressenti différents troubles perturbant leur santé psychologique. "Ils font état de différents troubles psychiques : pleurs, problèmes de sommeil, épisodes dépressifs, idées suicidaires, etc.", commente le sondeur.

Comment remédier à cette solitude ? Une immense majorité des Français (85 %) jugent que les animaux de compagnie apportent plus ou autant de réconfort que les humains lorsque l’on se sent seul. Quel que soit l’âge, la situation socioprofessionnelle, l’origine sociale ou géographique, les maîtres de chiens, chats ou autres lapins se sentent moins stressés en compagnie de leur animal.

Socialiser grâce à son animal

Les Français ne se trompent pas. Plusieurs études menées par des chercheurs ont déjà montré que prendre son chat dans ses bras ou caresser son chien renforce la confiance en soi et détend. Le voir éclater de joie le matin à votre réveil donne de l’énergie et permet à leur maître de se sentir utile.

L’enquête publiée par l’IFOP assure que 32 % des Français ont adopté ou acheté leur animal pour se sentir moins seuls. Les animaux de compagnie deviennent ainsi de vrais agents de socialisation. Dans la rue, les chiens facilitent les rencontres et les interactions entre les promeneurs. Marcher deux à trois fois par jour avec son animal de compagnie à quatre pattes permet enfin de rester en forme physiquement.