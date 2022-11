Une personne handicapée, après un accident, peut bénéficier d’indemnités pour compenser son exclusion sociale

L'assureur mis en cause refuse. Mais la Cour de cassation lui donne tort, invoquant une souffrance psychologique liée à l'incapacité d'exercer toute activité professionnelle. "Il s'agit d'une souffrance distincte de celle ressentie dans les conditions d'existence personnelles et familiales et distincte de la perte des gains professionnels futurs", énoncent les juges. Ils accordent une réparation intégrale, sans perte ni profit, également valable pour le préjudice moral. "Ce préjudice est lié à la dévalorisation sociale, voire l'inutilité sociale, ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail", ajoutent les magistrats.

Avant 2021, la justice n'indemnisait, au titre de "l'incidence professionnelle", que les préjudices financiers avérés, constitués des pertes de salaire à venir et des pertes de chance de progression professionnelle. Elle reconnaît désormais un préjudice moral.