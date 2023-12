Prendre l'avion quand on est enceinte : jusqu'à quand puis-je voyager sans risque ?

La plupart des compagnies aériennes autorisent les femmes enceintes à prendre l’avion jusqu’au début du neuvième mois de grossesse. Porter des bas de contention est fortement recommandé pour améliorer la circulation du sang. Il est préférable de demander conseil à son médecin avant un départ.

Enceinte, vous avez prévu de voyager, mais vous vous demandez si un trajet en avion est sans risque pour votre santé et celle de votre bébé ? Sachez que la période la plus sécuritaire pour voyager est entre la 18ᵉ et la 24ᵉ semaine de grossesse. Néanmoins, la politique de la plupart des compagnies aériennes autorise l’embarquement jusqu’au début du neuvième mois de grossesse. Est-ce vraiment sans danger ?

Les femmes enceintes peuvent prendre l’avion jusqu’à la 36ᵉ semaine de grossesse

La plupart des compagnies aériennes autorisent les femmes enceintes à voyager jusqu’à la 36ᵉ semaine de grossesse, soit le début du neuvième mois. Air France ne déconseille les voyages qu'à partir de la 37ᵉ semaine et les sept jours qui suivent l'accouchement. Il en va de même pour British Airways, Lufthansa et Ryanair. Chez EasyJet, on n’autorise plus les passagères enceintes à partir de la 35ᵉ semaine de grossesse. Étant donné qu’elle peut varier d’une entreprise à une autre, il est préférable de toujours se renseigner sur la politique des compagnies aériennes, basée souvent sur les éventuelles complications qui peuvent intervenir sur la fin d’une grossesse. C’est la raison pour laquelle nous vous recommandons de demander l’avis de votre médecin avant de prendre la décision de voyager en avion. D’ailleurs, certains transporteurs demandent une autorisation de vol de la part d’un professionnel de santé si la passagère arrive à la fin de sa grossesse.

Voyageuses enceintes : quels sont les risques de prendre l’avion ?

Contrairement aux idées reçues, les risques de prendre l’avion en tant que femme enceinte ne sont pas élevés. Nous ne disons pas qu’ils sont existants non plus. Néanmoins, si l’exposition n’est pas prolongée, les radiations atmosphériques sont sans danger pour la croissance et le développement du bébé. Les hôtesses de l’air sont uniquement exemptées de vols durant le premier trimestre de grossesse, période durant laquelle les femmes ont le plus de risque d’être malades.

La pressurisation des cabines de l’avion en vol n’est pas non plus dangereuse pour la future maman et son bébé, mais la circulation du sang risque toutefois d’être ralentie. La Haute autorité de santé précise que “les femmes enceintes doivent être informées du risque apparemment plus élevé de thrombose veineuse durant les vols long-courriers, bien qu'il n'ait pas été démontré que ce risque soit plus important pendant la grossesse.” Votre allié miracle ? Les bas de contention ! Il est recommandé d’en porter durant l’intégralité du trajet, mais aussi de marcher et d’étendre ses jambes le plus possible. Certaines compagnies réservent des sièges spécialement conçus pour le confort des mamans en devenir, mais ce n’est pas automatique, alors il vaut mieux se renseigner.