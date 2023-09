Prendre soin de son animal : les 5 commandements du propriétaire de chat

Le chat est un animal sensible aux maladies et aux parasites. C'est pourquoi il est essentiel de lui fournir une nourriture saine et adaptée (chaton, chat adulte, stérilisé…) afin d'éviter les problèmes liés au surpoids, à l'obésité et aux carences.

Vous devrez aussi nettoyer régulièrement sa litière pour lui garantir une hygiène optimale. Très propre, le chat risquerait de la bouder et de faire ses besoins ailleurs, notamment pour exprimer son mécontentement.

Question santé, un traitement antiparasitaire est indispensable une ou plusieurs fois par an selon son exposition aux puces, tiques, vers… On n'oublie pas les vaccins préventifs et le suivi vétérinaire régulier.