Près de 10.000 écoliers en moins en deux ans : Paris continue de se vider de ses élèves

En deux ans, les écoles publiques parisiennes ont donc perdu 10.000 enfants. Et la baisse touche l'ensemble des arrondissements, des plus huppés aux plus modestes. Seul le 6e est "épargné", avec deux élèves gagnés lors de cette rentrée 2022-2023.

Cette diminution touche toutefois toute la France. Selon les chiffres du ministère de l'Éducation, on compte en France plus de 6,5 millions d'écoliers, soit 58.000 de moins à la rentrée 2022. Le secteur privé est également concerné, avec -1,2% d'effectifs dans l'enseignement catholique parisien. "Le nombre d'élèves à l'école primaire recule depuis 12 ans. Il a fortement chuté en 2021, en raison de la crise Covid. Mais la baisse devrait s'atténuer", analyse auprès de nos confrères le rectorat de Paris.