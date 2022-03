Près de 80.000 manifestants pour le climat à travers la France

En province, les manifestants étaient 8000 à Lyon, 1800 à Nantes ou encore 800 à Lille. "L'heure est plus que grave, j'ai 34 ans et j’ai vu la nature prendre un coup de pelle dans la figure. Il n'y a plus de respect pour la planète, il faut protéger cette terre que nous laisserons à nos enfants. Les politiques ne sont pas à la hauteur des enjeux", affirmé avec force Lydie Lampin Bernand, 34 ans, dans les rues de la capitale des Hauts-de-France. "Tout le monde est concerné, c'est un combat juste, mondial et essentiel", a de son côté estimé Livie Châtelais, qui a battu le pavé à Rennes, aux côtés d'un millier de personnes (700 selon la police). Ce pédiatre de 42 ans alerte sur les "guerres" et les mouvements de populations que va générer le changement climatique.

De son côté, le ministère de l'Intérieur a comptabilisé 115 manifestations, avec 40.700 participants au total (dont 11.000 à Paris).