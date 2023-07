"Présence d'asticots et odeur pestilentielle" : un abattoir fermé dans le Val-d'Oise après un contrôle sanitaire

Sur place, les agents ont notamment constaté la présence d'asticots "sur les murs, les plafonds et les tables d'éviscération". Dans certains endroits, ces larves de mouches étaient là depuis si longtemps qu'elles sont entrées dans un état de "putréfaction avancée". Les sols étaient également souillés et les dispositifs pour stériliser les couteaux "non mis en fonctionnement". En sus, la chambre froide dédiée aux déchets, non fonctionnelle, présentait une température beaucoup trop élevée (environ 40°) et était à saturation. Un cocktail peu ragoûtant, à l'origine d'une "odeur pestilentielle" dans l'abattoir.