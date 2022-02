Plan "zéro SDF" : peut-on contraindre un propriétaire à mettre à disposition son logement vacant ?

Deux mécanismes sont prévus aujourd'hui, encadrés par le Code de la construction et de l'habitation pour s'emparer d'un logement vide. Le premier est une ancienne procédure "très contraignante pour les propriétaires", comme le souligne Jean-Paul Markus. "Justifiée dans le cadre de la crise du logement de l'après-guerre", elle permettait aux autorités d'obliger "n'importe quel propriétaire à mettre à disposition son bien moyennant indemnités". Avec ce mécanisme, toute la responsabilité revenait au propriétaire : gérer le bail, les travaux éventuels et l'entretien courant. Et ce, en proposant un prix de location fixé par les autorités.

Seulement, entre temps, la loi est venue changer la donne afin de simplifier les procédures pour les propriétaires. Et notamment avec la mise en place d'un "attributaire" entre le propriétaire et le locataire en difficulté.