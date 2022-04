Plusieurs heures d'attente devant les bureaux de vote : y a-t-il eu des dysfonctionnements ?

Les collectivités n'ont donc rien à se reprocher. Alors comment expliquer cette longue attente pour certains électeurs ? La Ville de Paris et celle de Lille avancent plusieurs motifs. Tout d'abord, la première souligne que les procurations étaient nombreuses et quelques cartes d'électeurs n'avaient pas été distribuées. Deux facteurs qui ralentissent le passage. "La prise en charge des votes par procuration rallonge le processus de vote et l'absence de carte d'électeur nécessite de rechercher" plus longtemps dans la liste électorale, corrobore la Mairie du 19ᵉ.