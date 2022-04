Est-il vrai qu'il n'y a "plus de courtes peines" exécutées en prison, comme l’affirme Marine Le Pen ?

Marine Le Pen l’a affirmé le 12 avril sur TF1 : "Il n’y a plus de courtes peines, parce que depuis des années on a considéré qu’avant six mois de peine prison ferme, puis maintenant avant un an de prison ferme, en fait vous ne faites pas de prison, donc vous avez des peines alternatives, des bracelets, des travaux d'intérêt général, je ne sais quoi d’autre, mais il n’y a plus de courtes peines et je pense que c’est une erreur". Est-ce vraiment le cas ?

Nous avons interrogé Jean-Baptiste Thierry, maître de conférences en droit privé et sciences criminelles à l’université de Lorraine, membre des Surligneurs, qui nous explique que "c’est vrai, depuis dix ans, il y a une volonté du législateur d’aménager les courtes peines privatives de liberté, afin notamment de désengorger les prisons. Car ces courtes peines se font dans des maisons d’arrêt, qui sont des établissements pénitentiaires soumis à une surpopulation carcérale."

Ainsi, depuis la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, modifiée par loi du 23 mars 2019, selon l'article 132-19 du code pénal : "Si la peine est inférieure ou égale à six mois, elle doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement." Une loi votée sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy et qui, à l’époque, avait fait l’objet d’un certain consensus politique.