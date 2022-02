Est-il vrai que "5 milliardaires sont aussi riches que 27 millions Français" ?

Quant aux données sur les "40% les plus pauvres", l'ONG utilise les estimations du Crédit Suisse publiée dans leur dernier rapport annuel sur la richesse mondiale, baptisée le "Global Wealth Databook". Dans cette publication, le groupe bancaire suisse s'appuie sur les données de l'OCDE et de la Banque de France pour réaliser une évaluation de la fortune de l'ensemble des ménages français. En tout, les Français posséderaient 14.958 milliards de dollars fin 2020, soit 13.166 milliards d'euros.

Or, plus loin, le document du Crédit suisse précise estime que les 40% des Français les plus précaires - soit l'équivalent de 27 millions de Français - possèdent 2,4% de la richesse nationale. Soit, 316 milliards d'euros. C'est bel et bien moins que le top 5 des fortunes du pays.

En résumé, Jean-Luc Mélenchon utilise des chiffres crédibles, issus d'un rapport de l'Oxfam, qui lui-même s'appuie sur des sources fiables. Tout en oubliant de préciser qu'il s'agit d'une comparaison entre les plus fortunés et les plus précaires.

