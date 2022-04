Présidentielle 2022 : plusieurs lycées parisiens bloqués par des élèves

À trois jours du second tour, des lycéens se sont à nouveau mobilisés ce jeudi matin à Paris. Ils ont bloqué des établissements pour faire entendre leur voix, dans la continuité du mouvement lancé la semaine dernière à la Sorbonne. Sur les pancartes et dans les chants, les lycéens disent se battre pour leur avenir, l’urgence climatique ou encore la justice sociale. Mais surtout, ils refusent d'avoir à choisir entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron.

Devant le lycée Jules Ferry, dans le IXe arrondissement, une centaine d'élèves bloquaient l'entrée en milieu de matinée dans une ambiance bon enfant, comme le montre une vidéo postée sur Twitter par le média en ligne d'extrême gauche Révolution Permanente. "On est là, face à Macron et Le Pen nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur", chantaient les manifestants, juchés sur des poubelles avec un mégaphone.