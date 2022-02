Un tiers des occupants des logements sociaux sont-ils immigrés, comme l’assure Jordan Bardella ?

"On peut déplorer que 31% de ceux qui aujourd’hui d’après l’Insee occupent un logement social soient des immigrés", avançait encore le cadre du RN à la mi-janvier, toujours sur Cnews. Une situation anormale, d’après lui : "Le logement social est une aide sociale et il est bien normal qu’il aille en priorité à ceux qui cotisent et qui le paient". Mais est-ce vrai pour autant ? Puisque Jordan Bardella cite des chiffres de l’Insee, tentons de les retrouver parmi les nombreuses études pondues par l’institut à l'institut. La dernière enquête exhaustive sur le logement remonte à plus de dix ans. Publiée en 2017, cette étude sur "les conditions de logement en France" de plus de 200 pages se fonde sur des chiffres collectés en 2013. La limite ici réside dans le fait que ce qui était vrai à l’époque ne l’est peut-être plus aujourd'hui.

Mais regardons tout de même ce que représentaient les immigrés dans la part des locataires de logements sociaux, cette année-là. "En 2013, selon l’enquête Logement, 2,7 millions de ménages immigrés et 25,3 millions de ménages non immigrés vivent en France métropolitaine", peut-on lire en page 75. Et sur ces 2,7 millions de ménages immigrés, 34% étaient locataires dans le secteur social… Soit 918.000 ménages, d'après les calculs de l’Insee, contacté à ce propos.