Retour de vacances : la circulation sera difficile pour le dernier week-end d'août

Samedi 26 août, "la circulation sera difficile dans le sens des départs et très difficile dans le sens des retours", alerte Bison Futé, qui précise que "tous les principaux axes de déplacement du pays seront impactés". La journée est classée orange dans tout le pays dans le sens des départs et rouge dans le sens des retours. De "grosses difficultés" sont attendues sur l’A7 dans les deux sens de circulation. Dans le sens des retours, de "fortes perturbations" sont à prévoir sur l’A10 et l'A9.

Bison Futé conseille de rejoindre ou traverser l’Île-de-France avant 14h, éviter la N165 entre Quimper et Nantes de 10h à 12h, l’A10 entre Bordeaux et Orléans entre 10h et 19h, l’A63 entre l’Espagne et Bayonne entre 11h et 22h, l’A7 entre Marseille et Lyon entre 10h et minuit, l’A8 entre Nice et Aix-en-Provence entre 11h et 13h et l’A9 entre Narbonne et Montpellier entre 9h et 16h.

Dimanche 27 août, journée classée orange dans tout le pays, la circulation sera également "dense" dans le sens des retours. Les difficultés se concentreront sur l'A6 et l'A10 en Île-de-France et sur les autoroutes A7, A10 et A71 dans le reste de la France.