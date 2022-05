Météo : ce mois de mai pourrait être "le plus chaud jamais observé", selon Météo France

Depuis le début du mois, la chaleur s'est installée en France. Et le thermomètre va encore grimper : le mercure atteindra en milieu de semaine 30 à 34 degrés pour les maximales dans la plupart des régions de l'Hexagone, exception faite de la Manche et du littoral méditerranéen. Cet "épisode de chaleur exceptionnel par sa précocité, sa durabilité et son étendue géographique" pourrait bien battre des records, estime Météo France.

Sur son site, l'agence météorologique s'attend en effet à ce que les plus hauts niveaux de température enregistrés lors des précédents mois de mai soient dépassés cette année dans le Nord et le Sud-Ouest du pays. "On pourrait connaître la journée de mai la plus chaude depuis le début des mesures au niveau national", note-t-elle.