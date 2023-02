"Retour d'est" et baisse des températures : l'hiver revient dans l'Hexagone dès ce week-end

Le retour du froid et de l'hiver ne sera pas réservé aux Pyrénées. Une baisse brutale des températures se fera sentir à travers l'Hexagone ces prochains jours, avec un mercure souvent en deçà des normales saisonnières. Si celles-ci seront encore douces dans le sud ce samedi, avec 15°C à Marseille ou 14°C à Nice, elles commenceront à baisser dès l'après-midi à l'ouest et dans le nord avant une chute brutale de 4 °C le lendemain. Dès dimanche, 5° sont attendus à Lille et Paris, 4°C à Strasbourg, 7°C à Brest et 10°C à Montpellier et Marseille, prévient Météo-France. C’est lundi qu’il fera le plus froid. Entre ce vendredi et lundi prochain, les maximales pourront ainsi perdre localement jusqu'à 10°C. C'est notamment le cas à Belfort (de 12°C à 1°C) ou encore à Vichy (de 12°C à 2°C).

"Les températures ressenties seront souvent comprises entre -6°C et -10°C lundi matin jusque sur l’arc atlantique", prévoit de son côté La Chaîne Météo qui met en garde sur un ressenti "glacial".