Prière collective à l'aéroport de Roissy : le ministre Clément Beaune prône la "fermeté nécessaire"

"Une fermeté et un rappel des règles nécessaires, les équipes de nos aéroports y sont totalement engagées", a réagi Clément Beaune sur X (ex-Twitter). "Il s'agit d'une première regrettable", a également commenté sur le même réseau social le PDG d'Aéroports de Paris, Augustin de Romanet. "Des lieux de culte dédiés existent" et "la police aux frontières a instruction d'interdire cela et va redoubler de vigilance."

Augustin de Romanet a aussi jugé qu'il n'était "pas nécessaire de monter cet épisode, inédit, en exergue en ce moment", dans une allusion à la guerre entre le Hamas et Israël. La photo de cette prière a notamment été diffusée dimanche sur X par Noëlle Lenoir, ancienne ministre des Affaires européennes (2002-2004), et par l'actuelle députée Renaissance Astrid Panosyan-Bouvet.