Prime de Noël : les députés PS obtiennent une aide exceptionnelle pour les familles monoparentales

Le président du groupe PS, Boris Vallaud, se frotte les mains. A la suite d'une négociation avec le gouvernement, son groupe parlementaire a en effet obtenu le versement d'une aide exceptionnelle destinée aux parents élevant seuls leurs enfants et se trouvant dans une situation précaire. Elle devrait être votée ce mercredi par l'Assemblée, annonce Le Parisien. "Dégressive, celle-ci devrait s’échelonner entre 115 et 200 euros par foyer et être versée en décembre, automatiquement et sans démarche, sous la forme d’une augmentation de la traditionnelle prime de Noël. Coût total : 70 millions d’euros", précise le quotidien.