Prisons : la France bat-elle "chaque mois" son record de détenus ?

Avant avril 2023, jamais la France n'avait compté sur son sol plus de 73.000 détenus. Il est donc juste de souligner, comme le fait le député Ugo Bernalicis, que des records sont actuellement battus chaque mois. Il en était de même entre mars et juillet 2022, période à la suite de laquelle un léger recul de la population carcérale avait été enregistré. Avant, aussi, que les chiffres ne repartent à la hausse et que les plus hauts niveaux historiques soient de nouveau atteints et dépassés.

En parallèle, il faut souligner que le nombre de places en prison demeure toujours largement insuffisant. En juin 2023, la densité carcérale était de 121,7%, une situation problématique qui a notamment valu à la France d'être condamnée en 2020 par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH). Elle dénonçait alors les conditions de détention dans notre pays, dégradées par la surpopulation des établissements pénitentiaires. La Cour, dans un communiqué, faisait savoir que les taux d'occupation trop élevés dans les prisons révélaient "l'existence d'un problème structurel", mettant ainsi l'État face à ses responsabilités en la matière.