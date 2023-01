Prisons : la France incarcère-t-elle plus que ses voisins ?

En partant du postulat que la criminalité est assez similaire d'un pays à l'autre, on constate que la justice n'accorde pas le même rôle à la prison. Une vision consiste à prôner des peines plus dures, censées se montrer dissuasives et être plus appropriées aux méfaits des délinquants. La faible proportion de détenus dans les pays nordiques illustre en revanche le choix d'une politique publique visant à développer les peines alternatives au détriment de l'emprisonnement. Celles-ci sont généralement considérées comme plus efficaces pour prévenir la récidive et pour permettre une meilleure (ré)intégration des condamnés au sein de la population.