Procès de la viande de cheval : une vaste escroquerie européenne jugée à Marseille

Pour rappel, l’enquête ouverte en France en 2013, et menée ensuite conjointement avec des enquêteurs belges, avait démarré dans l'abattoir d’Alès (Gard) sur la base d’un signalement de la Brigade nationale d’enquêtes vétérinaires et phytosanitaires. Les services vétérinaires avaient alors mis au jour une série de fraudes reposant sur la falsification des carnets d'identification et des documents sanitaires accompagnant les animaux ainsi que des entorses à la réglementation européenne concernant les chevaux importés de pays de l'Union. La traçabilité du passé et des traitements médicamenteux de certains animaux était largement brouillée, empêchant de vérifier leur éligibilité à l’abattage à destination des boucheries.