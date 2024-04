Programme "Habiter Mieux" : l'État met en place des avantages fiscaux pour isoler nos maisons

JT 20H - De nouvelles aides fiscales, pouvant aller jusqu'à 7 500 euros, sont mises à la disposition de tous ceux qui font des travaux d'isolation thermique dans leur logement.

Le programme "Habiter Mieux" était écrit dans les promesses de campagne du candidat Macron. Il s'agit d'un plan qui vise à rénover un million de logements mal-isolés d'ici à la fin du quinquennat. L'État a en effet mis en place une nouvelle aide permettant aux personnes les plus modestes de financer, jusqu'à 80%, leurs travaux d'isolation thermique dans leur logement.



