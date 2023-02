"Projet blue beam" : les ballons espions abattus en Amérique relancent les sphères complotistes

Derrière cette expression anglophone, on retrouve une théorie née dans les années 90 dans l'esprit d'un certain Serge Monast. Ce Canadien, amateur d'hypothèses sur les Illuminati, était alors persuadé qu'avec l'appui des médias et du cinéma, le "pouvoir" allait orchestrer une invasion extraterrestre dans le cadre d'un plan machiavélique. Une illusion terriblement sophistiquée rendue possible par une technologie de pointe capable de "simuler une invasion extraterrestre à travers des hologrammes à optique tridimensionnelle", comme le résume un compte désormais "certifié" sur Twitter. Objectif ultime ? "Éradiquer toutes les religions pour en faire une seule et unique."

Si la théorie reste encore marginale, elle a ses adeptes. À tel point que depuis le 12 février, le sujet a engendré près de 80.000 publications sur Twitter, d'après l'outil d'analyse Visibrain, et plus de 50.000 interactions sur Facebook.