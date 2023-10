Projet de l'autoroute A69 : Thomas Brail, le militant écologiste en grève de la faim et de la soif, hospitalisé

"Des activistes engagent aujourd’hui leurs vies dans la lutte contre l'A69 et le gouvernement continue d'ignorer leurs appels et de s'obstiner à maintenir des projets qui vont aggraver la crise climatique et détruire la biodiversité", s'alarme l'ONG Greenpeace France dans un communiqué, mis en ligne mardi matin. "Thomas Brail et ses deux amis grévistes sont aujourd'hui en danger : il est inadmissible de les laisser mettre leur vie en péril. Le gouvernement doit revenir sur sa décision et, pour une fois, faire preuve de raison, d'humanité et de vision : ce type de projet n'a plus sa place au 21e siècle, il faut écouter les activistes qui se mobilisent aujourd'hui ainsi que les voix des 1500 scientifiques qui appellent à abandonner l'A69."