Projet de loi pour encadrer les influenceurs : combien pèse le business du marketing d'influence ?

Aujourd’hui, rien qu’en France, on compte pas moins de 150.000 influenceurs actifs sur les réseaux sociaux, même si tous n’en font pas leur activité principale. De fait, "80% des influenceurs gagnent moins de 4000 euros par an", selon un rapport de la Commission des Affaires économiques et sociales publié début février en amont de la proposition de loi pour lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, qui sera débattue cette semaine à l'Assemblée nationale.

Dans le milieu, on les appelle les "nano-influenceurs" (moins de 10.000 abonnés). Mais pour d’autres, en revanche, parmi les plus connus et qui comptent plus de 3 millions d’abonnés pour certains, les montants sont vertigineux. Les marques payent ces méga-influenceurs jusqu’à 10.000 euros la vidéo de quelques secondes sur les réseaux sociaux, comme le révélait dernièrement l’émission "Complément d’enquête" sur France 2.