Prolapsus du chat : pourquoi c'est une urgence vétérinaire ?

Le prolapsus est un relâchement tissulaire qui entraîne une descente d'organe. Avec différentes causes potentielles, il peut atteindre les chats mâles et femelles de tout âge. Le prolapsus est grave et requiert une intervention médicale d'urgence.

Vous remarquez une anomalie de l'appareil uro-génital ou rectal chez votre chat ? Sa troisième paupière est devenue bien visible ? Il est fort probable qu'un prolapsus soit en cause, avec une descente d'organe liée à un affaiblissement des tissus. Voilà tout ce que vous devez savoir sur le prolapsus et pourquoi vous devez emmener votre chat chez le vétérinaire en urgence.

Les trois types de prolapsus chez le chat

Le prolapsus du chat peut se déclarer au niveau de l'œil ou de la sphère uro-génito-rectale. La troisième paupière reste habituellement invisible et contribue à la protection et à l'humidification constante des yeux des félins. Lorsqu'elle apparaît au coin interne de l'œil, on parle de prolapsus de la membrane nictitante. Il entraîne un assèchement oculaire, des larmoiements continus, un écoulement purulent et/ou une conjonctivite.

Le prolapsus anal / rectal du chat se traduit par l'invagination (emboîtement télescopique) de l'intestin ou par une sortie d'une partie du rectum par l'anus de l'animal. Cette masse rose et brillante est très innervée donc sensible et douloureuse.

Le prolapsus uro-génital diffère selon le sexe du chat. Chez le mâle, l'extrémité du pénis devient bien visible, rouge, brillante et enflée. Chez la femelle, la sortie d'une partie du vagin par la vulve témoigne de l'affaiblissement tissulaire.

Quelles sont les raisons possibles du prolapsus félin ?

Le prolapsus n'est pas une maladie à part entière, c'est un symptôme d'un problème de santé sous-jacent. Dans le cas du prolapsus anal ou rectal, le principal coupable potentiel est le parasite interne, dont la prolifération dans le système digestif peut entraîner une irritation et ce phénomène spectaculaire. La constipation et la diarrhée sont d'autres causes courantes, liées au parasite, au syndrome du pica, à une intoxication alimentaire, une occlusion intestinale ou une alimentation inadaptée. Les chatons et les chats âgés y sont plus sensibles que les autres.

De son côté, le prolapsus uro-génital survient pendant les chaleurs en raison de l'excitation sexuelle du félin. Chez la chatte, il peut aussi suivre l'accouchement par l'inflammation des muqueuses vaginales au passage des chatons ou par des complications. Quant au prolapsus de la troisième paupière, il est symptomatique d'une prolifération parasitaire ou simplement d'une inflammation oculaire.

Traiter et prévenir le prolapsus du chat

À chaque type de prolapsus son traitement, mais c'est toujours une urgence ! Selon les symptômes observés, le vétérinaire fera de plus amples recherches afin d'établir un diagnostic précis. Il traitera votre chat contre le parasite découvert, le problème digestif en cause… Souvent, un acte chirurgical sera nécessaire pour remettre l'organe en place. S'il s'agit d'un prolapsus uro-génital, la stérilisation vous sera proposée, car elle réduira les risques de récidive. Une alimentation plus adaptée évitera les risques de prolapsus rectal et anal.

Dans la plupart des cas, le chat devra porter une collerette quelques jours dans le but de l'empêcher de se gratter ou se lécher et d'aggraver le problème.