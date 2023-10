Promener son chat en laisse : bonne ou mauvaise idée ?

Pour lui comme pour vous, la promenade doit être sereine et sécurisée. Veillez donc à choisir un équipement adapté à sa morphologie. Il vaut mieux attacher la laisse sur un harnais qui passe sous la poitrine et entre les pattes avant et arrière qu'un simple collier. En plus d'éviter l'étranglement, cela garantit une prise solide, difficile à enlever pour le chat, tout en offrant un bon confort sans entraver les mouvements de l'animal. Quant à la longueur de laisse, elle dépend de l'environnement et du comportement du félin : un, deux, trois mètres ou plus, à vous de voir sur l'instant !

Par ailleurs, choisissez des lieux peu fréquentés par des véhicules, des personnes ou des animaux, au moins au début. Les risques d'accidents seront ainsi réduits. Si votre chat montre des signes de stress ou de peur au cours de la promenade, prenez-le dans vos bras quelques instants pour le rassurer, puis retrouvez dès que possible un lieu sécurisé et écourtez la sortie.

Enfin, n'oubliez pas d'emporter quelques croquettes ou friandises et surtout de l'eau fraîche afin de le récompenser et de le désaltérer régulièrement !